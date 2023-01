Una convenzione tra Confesercenti Golfo di Policastro ed Etica per il territorio "Uno degli obiettivi è quello di intervenire nella risoluzione del problema occupazionale"

Stipulata, nella mattinata odierna, la convenzione tra Confesercenti Territoriale Sapri Golfo di Policastro e l’associazione “Etica per il territorio”. Un accordo importate "perché implementa i servizi offrendone altri di notevole importanza, e perché garantisce ai nostri associati una serie di agevolazioni ed assistenza mirata per la risoluzione di problematiche aziendali sia alle attività commerciali che alle piccole medie imprese nonché alle strutture turistico-ricettive del territorio", sottolinea la presidente di Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro, Gina Molinaro.

L’ associazione “Etica per il territorio” rappresentata dal dottor Carmine Aliperti, con sede a Saviano (Na), aderisce alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per soddisfare l’esigenza delle imprese del territorio, offrendo consulenza e servizi mirati in base alle esigenze aziendali degli associati Confesercenti.

Gli obiettivi

"Uno degli obiettivi principali – prosegue la Molinaro - è quello di intervenire nella risoluzione del problema occupazionale che attanaglia le aziende del territorio locale, le quali non riescono a reperire personale. Una prima soluzione ci viene offerta dal Decreto Legge 02/01/2023 n. 1, il cosiddetto “Decreto Flussi”".

Sarà possibile, prenotandosi entro il 15 gennaio 2023 nella sede territoriale della CONFESERCENTI Sapri Golfo di Policastro sul Lungomare Italia della cittadina della Spigolatrice, richiedere ed ottenere personale formato per ogni settore di riferimento.

"L’opportunità del Decreto Flussi – aggiunge il vicepresidente di Confesercenti Sapri Golfo di Policastro – è solo una delle tante che vengono messe in campo per fronteggiare in tempi brevi le diverse emergenze su tutto il territorio nazionale, ma sarà nostro compito incentivare la formazione dei giovani per avere personale altamente qualificato ed incentivare l’apertura di nuove attività imprenditoriali e commerciali".