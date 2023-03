La scuola di ceramica vietrese protagonista alla fiera dell'innovazione In mostra le opere realizzate dai giovani artigiani della Costiera Amalfitana

La scuola di Ceramica vietrese è stata in vetrina a Didacta, la più grande fiera nazionale dell'innovazione scolastica, che si svolge a Firenze. Il segretario di Cna Salerno, Simona Paolillo, è stata ospite della manifestazione in Toscana per presentare le caratteristiche del primo corso attivato dalla Regione Campania.

Al suo fianco, per essere protagoniste nell'auditorium del prestigioso complesso Fortezza da Basso, anche le opere di alcuni allievi della scuola di ceramica di Vietri sul Mare, realizzate a conclusione del primo percorso attivato per gli operatori. Paolillo è stata ospite del convegno "Scuola e Imprese" coordinato dal direttore di Ecipa Nazionale, Pino Vivace.

La segretaria della Cna ha raccontato l’esperienza è le grandi aspettative legate al progetto, il primo del genere ad essere stato attivato in Italia, tanto che Ecipa ha candidato la scuola di ceramica di Vietri sul Mare tra le best practice della formazione a livello nazionale. In prima fila dirigenti e presidenti di Cna Toscana e molti studenti e insegnanti che hanno ammirato il videoracconto sulla scuola che richiamava ai partner di progetto Regione Campania, Comune di Vietri sul Mare, Cna Salerno, Ente ceramica vietrese, Accademia di Belle Arti, Pform Group e Sviluppo Campania.

"Coniugare il mondo della formazione con l'esigenza delle imprese, garantire il ricambio generazionale, unico strumento per salvaguardare l’artigianato artistico e garantire un futuro alla tradizione che può nutrirsi dell’energia e dell’entusiasmo dei più giovani”- ha dichiarato Simona Paolillo -. Siamo orgogliosi di come questo progetto stia diventando un modello su scala nazionale come esempio strategico per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza e del made in Italy, confermando che si può e si deve continuare su questa strada".