L'Unisa guarda al futuro: seminario su "Turismo e professioni emergenti" Sono state analizzate le potenzialità del mercato e le opportunità in termini di lavoro

Turismo e professioni emergenti. È il tema di cui si è discusso all'Università degli Studi di Salerno nel corso di un seminario promosso dalla professoressa Serena Serravalle. L'evento è stato organizzato dal dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche in collaborazione con HSL Hospitality. Le potenzialità del mercato e le opportunità in termini di lavoro nel settore turistico sono state ben rappresentate nella relazione introduttiva di Daniele Accarino (HSL Hospitality Partner). È seguito il dibattito, condotto da Paolo Tedeschi (CEO & Founder HSL Hospitality) in forma di intervista, focalizzata sull’esperienza aziendale, le prospettive di sviluppo e le opportunità di lavoro nella propria impresa e nel segmento di mercato di riferimento, al quale hanno partecipato: Enzo Carella (CEO Life Resorts e Presidente FederTerziario), Emiliano Viola (COO Franco Grasso Revenue Team), Marco Di Prima (CEO Hotelcube e Proxima Service), Piergiorgio Mangialardi (Presidente Allegro Italia Hotel & Condo), Giovanni Valensise e Michele Romita (Sourcing Southern Italy & Islands Hotelbeds.

Quanto è emerso è che le occasioni di lavoro nel settore sono molteplici, così pure le opportunità di realizzarsi in tempi brevi e di emergere all’interno dei diversi contesti imprenditoriali. A tal fine occorrono - accanto a solide competenze in materia economica, giuridica, statistica e informatica - capacità relazionali, empatia, spirito di iniziativa e disponibilità nel mettersi alla prova. Il proficuo confronto ha offerto indicazioni utili per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ed ha costituito, altresì, utile occasione di orientamento, sia per gli studenti universitari, sia per quelli degli Istituti scolastici presenti in aula, partecipanti ad Unisa Orienta in tour, i percorsi di orientamento di Ateneo rientranti nel quadro delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.