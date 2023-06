Transizione ed innovazione energetica, Helios spa lancia la sfida campana La convention è in programma venerdì 23 giugno al Castello di Rocca Cilento

Helios spa, azienda all'avanguardia nel settore dell’energia, organizza una convention volta ad approfondire le tematiche legate alla transizione energetica, con una visione specifica sul contesto campano. L'iniziativa si terrà venerdì 23 giugno, a partire dalle 9, presso il suggestivo Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra. Il progetto mira a illustrare gli ultimi sviluppi nel settore della tutela ambientale, dell'efficienza energetica e del potenziamento dell’attività economica, dando particolare attenzione alle ricadute sul territorio per tutte le componenti industriali e della società civile. L'evento sarà strutturato per offrire un'esperienza completa a tutti i partecipanti.

Durante la mattina, a partire dalle 9, si svolgeranno sessioni riservate agli interni e ai collaboratori di Helios spa, fornendo loro l'opportunità di approfondire le tematiche legate alla strategia aziendale. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, la convention aprirà le porte a clienti, istituzioni e partner attraverso l’organizzazione di tavoli tematici dedicati all’interazione con gli attori chiave del settore, con lo scopo di stimolare la collaborazione e la condivisione di idee per promuovere la transizione energetica nella Regione Campania.

I business talk saranno moderati da Tonia Cartolano, vice caporedattore di SkyTG24. Tra gli ospiti, saranno presenti personalità legate a rinomate aziende nazionali, organismi di settore, associazioni imprenditoriali come Confindustria e rappresentanti accademici delle università. Inoltre, l'evento gode del patrocinio istituzionale di enti di rilievo, quali la Regione Campania, la Provincia di Salerno, Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), Gse (Gestore dei Servizi Energetici). Helios spa, insieme ai suoi partner, si impegna a organizzare un evento che possa generare valore per il territorio, seguendo una filosofia aziendale che da sempre si prodiga nel dare supporto alla comunità locale.