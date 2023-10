Aeroporto Salerno, Confesercenti: Bisogna connettere anche Sud della provincia Esposito: Bene rifinanziamento regionale. Fondamentale atterrare e decollare da prossima primavera

ASSOTURISMO CONFESERCENTI, AEROPORTO SALERNO: BENE RIFINANZIAMENTO

REGIONALE MA BISOGNA CONNETTERE ANCHE IL SUD DELLA PROVINCIA.

Esprime soddisfazione Assoturismo Confesercenti Provinciale di Salerno, l'associazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore turismo in Camera di Commercio di Salerno e storicamente molto attiva per la tutela di tutti i settori imprenditoriali salernitani, dal commercio ai servizi passando appunto per le questioni turistiche, in merito alla notizia del rifinanziamento per i lavori di adeguamento della pista dell’aeroporto di Salerno e di tutte le altre strutture fondamentali per il miglior funzionamento della importante e strategica infrastruttura.

Soddisfazione anche per i circa 18 milioni di euro stanziati per l’aggiornamento e la riqualificazione degli assi viari che conducono all’aeroporto.

"E' fondamentale - dichiara il presidente Provinciale Raffaele Esposito - garantire questi servizi minimi di accessibilità e di mobilità. Bisogna lavorare attivamente per garantire servizi adeguati ai nostri ospiti e concittadini per far sì che si possa arrivare comodamente ed in tutta sicurezza in aeroporto ma anche alle stazioni ferroviarie maggiormente interessate dalla infrastruttura. Riqualificare l'area di arrivo all'Aeroporto di Napoli e Salerno Gesac darà certamente un volto migliore al territorio e ci auguriamo possa essere gradevole, così come i rendering ultimamente illustrati, agli occhi degli ospiti che viaggiare no da e per Salerno".

"Atterrare e decollare già dalla prossima primavera sarà fondamentale - prosegue il Presidente Esposito, per ristabilire anche il calo di ospiti che quest'anno si è avvertito anche nella nostra provincia".

La proposta di Confesercenti sulla scorta di quanto già detto in occasioni pubbliche con GESAC prosegue il Presidente Esposito, è quella di interconnettere anche l'Hub dell'asse ferroviario per garantire una interconnessione veloce da e per l’aeroporto con la stazione di Battipaglia, Pontecagnano o la stessa Salerno per far sì che i territori come il Cilento ed il Golfo di Policastro e le zone limitrofe, siano comodamente serviti dalla infrastrutture e che possano davvero puntare all'ospitalità Internazionale.

"La mancanza di ospiti internazionali è evidente, e grazie anche alla nostra fase di ascolto digitale recentemente condivisa con la nostra base associata, i dati statistici che presto sveleremo e che hanno fornito risposte molto interessanti, ci aiuteranno a capire meglio le contraddizioni, le criticità, ed i punti di forza del nostro territorio. Puntiamo moltissimo sull’apertura dell’aeroporto perché bisogna intercettare maggiormente i flussi turistici dall’estero che come sappiamo sono gli unici che possono davvero destagionalizzare e creare ricchezza diffusa sui nostri territori", conclude il presidente Esposito.