Marco Gambardella è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria Salerno "Le piccole e medie aziende sono da sempre un motore vitale per l'economia del territorio"

Nella sede associativa, ha avuto luogo l’assemblea del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno. Il Comitato racchiude le piccole e medie imprese di Salerno e provincia e ha lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne lo sviluppo.

L’assemblea ha eletto presidente Marco Gambardella, direttore commerciale della "M.a.m. Plast srl" di Fisciano.

Sono stati inoltre eletti i componenti del consiglio direttivo: Alfonso Campitiello di Veroplast srl, Gabriella Caputo di Metitalia srl; Andrea De Iuliis della De Iuliis Macchine spa; Vincenzo Della Mura di Sautech group srl; Raffaella Landi di Bierre chimica, Francesco Manzo di Howden Assiteca spa; Antonio Pagnotto di Cilento Tlc; Ivano Pecora di Orakom srl e Marco Rinaldi di Riba sud srl. E’ past president del Comitato Lina Piccolo, Sider Pagani di Sant’Egidio del Monte Albino.

“Le piccole e medie aziende sono da sempre un motore vitale per l’economia locale, un tessuto connettivo di imprese che, nonostante le difficoltà e le sfide, ha saputo dimostrare resilienza, innovazione e spirito imprenditoriale. Oggi più che mai ci troviamo davanti a nuovi paradigmi - ha sottolineato il neo eletto presidente Gambardella -. Dobbiamo coniugare le nuove opportunità date da fattori di sviluppo come l’Intelligenza artificiale ad una sempre più necessaria sostenibilità che significa, non solo rispetto per l’ambiente, ma anche equità sociale e responsabilità verso le comunità in cui operiamo. E’ necessario investire in formazione e competenze perché possono trasformarsi in un elemento distintivo rispetto alle grandi industrie e, non ultimo, dobbiamo supportare le imprese nel processo di trasformazione digitale, fornendo strumenti e risorse per innovare i processi produttivi, migliorare l’efficienza e accedere a nuovi mercati”.

“Si chiude un percorso di quattro anni – ha affermato Lina Piccolo –, partito con non poche difficoltà: pandemia, aumento del costo e al contempo penuria di materie prime, inflazione. Tante le iniziative messe in campo per supportare le aziende in queste complicate fasi che le piccole imprese hanno, a conti fatti, superato grazie a un eccezionale coraggio affiancato da una capacità unica di innovarsi, trasformarsi, guardare avanti. Oggi abbiamo realtà di tutto rispetto che quotidianamente si confrontano con i mercati internazionali senza nulla temere rispetto ad aziende più strutturate e che fanno della nostra provincia, da nord a sud, un territorio di eccellenze diverse tra loro ma tutte di elevato valore”.