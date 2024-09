Cooper Standard, Tucci (Noi Moderati): «Resti alta l’attenzione» "Ora un cambio di passo per evitare, in futuro, nuove crisi"

«Apprendiamo con soddisfazione dell’accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali territoriali e la Cooper Standard di Battipaglia. Attendiamo l’incontro con il top management del gruppo ma, forse, ora si può tirare un sospiro di sollievo». Così Enrico Tucci, coordinatore cittadino di Noi Moderati Battipaglia dopo che i sindacati e la Rsu hanno deciso di revocare lo sciopero. «I lavoratori sono in attesa di conoscere il nuovo piano industriale ma l’auspicio è che si possa valorizzare davvero un’azienda che oggi garantisce il futuro di centinaia e centinaia di lavoratori. Ci raccontano di macchinari obsoleti, di un’azienda che potrebbe essere all’avanguardia ma oggi fa i conti con una serie di criticità e noi speriamo che possa esserci presto un cambio di passo per evitare, in futuro, nuove crisi che potrebbero portare l’azienda ad avviare i licenziamenti - ha aggiunto il coordinatore Tucci -. Il mio ringraziamento va all’onorevole Pino Bicchielli per essersi interessato alla vicenda fin dal primo momento».