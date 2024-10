Fiera turismo di Rimini, Cna Salerno porta sei progetti tra costa e aree interne L'associazione degli artigiani presenta le iniziative per il territorio

La CNA Salerno porta gli artigiani al TTG di Rimini puntando tutto sul turismo esperienziale. Più di venti aziende coinvolte in sei pacchetti turistici destinati agli incontri b2b ed un’ esclusiva tavola rotonda che parlerà del "caso Cna Salerno": così l’associazione degli artigianali con la sua ‘costola’ dedicata al Turismo parteciperà a Rimini alla più importante fiera dedicata alla promozione del turismo nel mondo.

"Abbiamo trasformato le storie e le caratteristiche dei nostri artigiani in una vera e propria offerta turistica che contribuirà a valorizzare il settore ed il territorio". Esordisce cosi il segretario di Cna Salerno, Simona Paolillo che insieme al presidente della neo categoria, Rosario D'Acunto ha lavorato a gomito stretto alla realizzazione della proposta. Sei pacchetti che spaziano dalla area costiera alle zone più interne della provincia salernitana.

Il comitato esecutivo di CNA Turismo Salerno (costituito, tra gli altri, da Chiara Natella, Adriano De Falco, Arturo Leo, Lucia Di Mauro, Vittorio Villari, Maurizio Ianni, Giuseppe Guarino) ha fortemente voluto dare la possibilità alle aree interne di avere una loro connotazione turistica, concepita anche come leva si sviluppo e contrasto allo spopolamento.

"L'impegno di CNA Turismo Salerno è far diventare le botteghe artigiane, i luoghi del Made in Italy, attrattori turistici, professionalizzando gli artigiani pronti così ad offrire al viaggiatore esperienze autentiche ed intime: è questa la nuova frontiera del lusso - ha dichiarato il professore D'Acunto -. Pertanto, siamo impegnati a creare reti e sviluppare competenze già con il Progetto Borghi Salute Benessere della regione Campania primo ed unico in Italia".