Confesercenti Salerno: turismo priorità per il territorio Successo per l'incontro a Paestum, il presidente De Luise:"Colpita dalla partecipazione all'evento"

Grande partecipazione al convegno “Turismo: nuove tecnologie e innovazione per la valorizzazione e l’economia del territorio”, svoltosi il 22 ottobre, presso l’Hotel Ariston di Paestum. L’evento, organizzato da Confesercenti Provinciale Salerno, patrocinato da Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno, ha rappresentato un importante momento di confronto tra rappresentanti istituzionali, amministratori, associazioni di categoria ed operatori turistici.

Diversi i temi proposti e le idee avanzate, che hanno fatto emergere la chiara necessità di predisporre un’adeguata promozione turistica a livello provinciale, frutto di una strategia, rafforzando la destinazione salernitana nel bacino del Mediterraneo.

Programmare implica definire una strategia di sviluppo turistico ed il confronto ha già fatto emergere importanti obiettivi su cui lavorare: ampliare, innovare e diversificare l’offerta; adeguare la rete infrastrutturale per migliorare l’accessibilità e l’intermodalità; accrescere la cultura dell’ospitalità, sviluppare e qualificare le imprese del turismo, rafforzare la digitalizzazione dei servizi di promozione. Entusiasta la Presidente Nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise: “Mi ha molto colpito la partecipazione degli imprenditori nel voler portare la loro testimonianza e di questo faccio un plauso ai miei colleghi di Salerno che hanno saputo organizzare e coinvolgere al meglio gli imprenditori. Poi un altro aspetto che mi ha colpito molto, e non è secondario, ma molto importante, è la presenza degli amministratori pubblici fino alla fine del convegno. Hanno ascoltato l'intervento di tutti ed è un aspetto molto significativo perché per affrontare i problemi e risolverli ci vuole la capacità di dialogare, di ascoltarci e solo insieme si possono trovare le soluzioni. Mi ha colpita la presenza di numerosi operatori turistici ben rappresentati dalla rete provinciale e dai referenti verticali delle varie categorie del turismo, e l'ottima organizzazione, complimenti a tutti”. Molto soddisfatto anche il dott. Raffale Esposito, Presidente Provinciale Confesercenti Salerno e coordinatore della Commissione Turismo della CCIAA di Salerno, “Questa giornata di lavori certifica l’impegno di Confesercenti Provinciale Salerno; la sala gremita è segno che la nostra associazione è viva, vera, partecipata ed inclusiva, facendosi portavoce di esigenze ed istanze diverse. La partecipazione oggi dei nostri rappresentati regionali e nazionali, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria del Turismo è un’altra evidente testimonianza del nostro obiettivo di sostenere la crescita e l’economia, favorendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private, riusciamo in sinergia con altre grandi realtà provinciali a tracciare la strada per la promozione della nostra provincia attraverso la valorizzazione dei patrimoni UNESCO senza dimenticare nessun territorio e senza dimenticare le peculiarità delle nostre comunità. Sono molto soddisfatto della risposta degli imprenditori turistici salernitani aderenti alla nostra rete ma anche dei tantissimi altri che si stanno avvicinando alla nostra organizzazione grazie all'impegno concreto che garantiamo costantemente su tutto il territorio provinciale e sono felice anche della partecipazione istituzionale con ben due assessori regionali, Picarone e Casucci e tantissimi sindaci ed amministratori locali".

A presiedere i lavori, in maniera esemplare, è stato Pasquale Giglio, Direttore regionale Confesercenti Campania. Tanti gli interventi tra i quali ricordiamo quelli del dott. Vincenzo Schiavo, Presidente regionale Confesercenti Campania e Vice Presidente nazionale – Responsabile Mezzogiorno, dell’ing. Andrea Prete, Presidente Unioncamere nazionale e Presidente CCIAA Salerno, del dott. Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’Tirreni e rappresentante ANCI, del prof. avv. Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campagnia, del dott. Franco Picarone Assessore al Bilancio della Regione Campania e del dott. Pasquale Sorrentino, Assessore al Turismo Provincia di Salerno. Le conclusioni sono state affidate alla Presidente Nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise.