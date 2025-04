Fondazione Vassallo: "La battaglia per la giustizia continua senza interruzioni" "Sono passati 14 anni, ma nulla di ciò che riguarda la verità e la giustizia è scaduto"

“In merito alla recente decisione della Corte di Cassazione sull'omicidio di Angelo Vassallo, è necessario fare alcune precisazioni per chiarire il quadro attuale. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno, che aveva confermato la detenzione cautelare per Fabio Cagnazzo, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano, indagati per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la pronuncia della Cassazione, Fabio Cagnazzo e Lazzaro Cioffi restano ancora in carcere. Oggi, mantenere qualcuno in stato di detenzione è una scelta difficile, non un atto da prendere alla leggera.

Dobbiamo ora attendere le motivazioni della Cassazione per verificare se l’impianto accusatorio regge nel suo complesso. Se le motivazioni confermeranno le accuse, non ci saranno cambiamenti. Se, invece, ci saranno modifiche, il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi nuovamente sulle misure cautelari. Indipendentemente dall’esito, il processo proseguirà, e i capi di imputazione sono gravissimi, in particolare per chi ha indossato la divisa dei Carabinieri.

Voglio essere chiaro: la giustizia non è come il latte che abbiamo in frigorifero, che ha una scadenza definita. Sono passati 14 anni, ma nulla di ciò che riguarda la verità e la giustizia è scaduto. La ricerca della verità per Angelo Vassallo non può essere fermata dal tempo. La battaglia per la giustizia continua senza interruzioni.” A dichiararlo è il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo.