Polizia di Stato, la cerimonia a Ravello per l'anniversario A Villa Rufolo una mostra con le divise storiche

Si sono svolte questa mattina a Ravello le celebrazioni per il 173mo Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alla presenza del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, del questore Giancarlo Conticchio, dei vertici provinciali delle forze di polizia e delle forze armate e di numerose autorità civili e religiose, con la partecipazione di tanti primi cittadini del comprensorio. Nel corso della mattinata, caratterizzata da alcuni momenti musicali, sono stati anche premiati donne e uomini della Polizia di Stato che si sono distinti nella loro attività "a garanzia della sicurezza dei cittadini". Al sindaco, Paolo Vuilleumier, il questore Conticchio ha donato un crest della Polizia di Stato in segno di gratitudine per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento, mentre il pubblico ha potuto ammirare, nelle sale di Villa Rufolo, una mostra con le divise storiche della polizia.