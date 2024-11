Salerno, nuova sfida per le crociere: obiettivo 2 milioni e 400mila passeggeri Nasce Amalfi Coast Cruise Terminal: il nuovo hub crocieristico nel porto

Nasce Amalfi Coast Cruise Terminal: il nuovo hub crocieristico nel Porto di Salerno. "È un onore presentare oggi Amalfi Coast Cruise Terminal - Port of Salerno, nato dalla fusione di Salerno Cruises e Salerno Stazione Marittima", ha dichiarato il Presidente Giuseppe Amoruso durante la conferenza stampa. "Siamo l'unico terminal indipendente in Italia, dove non sono presenti compagnie da crociera o multinazionali, con l'obiettivo primario di sviluppare l'economia turistica del nostro territorio".

La nostra profonda fiducia nella destinazione Salerno si riflette anche concretamente nell'impegno come soci fondatori della "D.M.O. Salerno" (Destination Management Organization). Attraverso questa partnership strategica, Amalfi Coast Cruise Terminal port of Salerno contribuisce attivamente al potenziamento e alla strutturazione sistematica dei servizi turistici territoriali, con l'obiettivo di valorizzare al massimo le potenzialità della destinazione.

Il Logo: Tradizione e Modernità

Il design del logo si ispira alla storica Cornice del Principe, l'antico arco che offre una vista panoramica su Salerno e il mare. "Questo elemento architettonico", sottolinea Amoruso, "simboleggia il collegamento tra terra e mare, tra passato e futuro, rappresentando perfettamente la nostra visione."

Strategia e Brand Identity

Il nome scelto riflette la strategia di marketing del terminal, allineandosi con il recente battesimo dell'Aeroporto Costa d'Amalfi di Gesac. "La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più iconiche del Mediterraneo", spiega Amoruso. "Associando questo nome al nostro terminal, ci proponiamo come porta d'accesso all’intero territorio che va da Amalfi a Positano, da Ravello a Praiano, fino a Salerno."

Impatto Economico e Occupazionale

Il progetto prevede di superare l'obiettivo di 2.400.000 passeggeri nei prossimi 8 anni. L'impatto socio-economico includerà:

- Raddoppio dell'organico a 16 unità dirette

- Creazione di oltre 100.000 posti di lavoro nell'indotto turistico (1 posto ogni 24 crocieristi)

- Spesa media per turista stimata tra 65 e 85 euro

Trend di Mercato

Secondo i dati CLIA (Associazione Internazionale delle Compagnie da Crociera), il Mediterraneo si conferma la seconda destinazione crocieristica più visitata al mondo. Lo studio evidenzia che il 60% dei crocieristi torna a visitare le città scoperte durante la crociera come turista indipendente: per Salerno questo si tradurrebbe in oltre 1.400.000 potenziali ritorni turistici nei prossimi anni.

Nell'ambito del piano di riorganizzazione del terminal, sono previsti nuovi servizi premium e innovativi per migliorare significativamente l'esperienza dei passeggeri:

Lounge VIP

Ambiente esclusivo e raffinato per i passeggeri premium

Area relax con sedute vista panoramica

Crew Lounge

Spazio riservato agliequipaggi

Wifi

Vetrina dell'Artigianato Locale

Spazi espositivi per le eccellenze artigianali del territorio

Possibilità di acquisto diretto di prodotti tipici

Servizi Turistici Integrati

Farmacia con assortimento

Sportello bancario automatico multivaluta

Guest service con personale multilingue per assistenza completa

Autonoleggio