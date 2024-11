"Pmi day", Confindustria Salerno accoglie 400 studenti delle scuole Quattordici aziende coinvolte nel progetto

La Piccola Industria di Confindustria Salerno celebra anche quest’anno il PMI DAY, la giornata promossa dalla Piccola Industria di Confindustria che - da quindici edizioni - mette in luce l’impegno, l’innovazione e la capacità trasformativa delle piccole e medie imprese, con un’iniziativa speciale rivolta agli studenti delle scuole locali.

Oggi, infatti, 14 aziende del circuito di Confindustria Salerno hanno aperto le porte a più di 400 studenti e insegnanti per mostrare loro dal vivo macchinari, capitale umano, processi produttivi e tecnologie distintive in uso, nel segno del tema scelto per questa edizione: “Costruire”.

Dopo bellezza e libertà, focus quest’anno un verbo che, fin da subito, chiarisce lo spirito positivo dell’iniziativa che mette e tiene insieme due mondi, l’impresa e la scuola. Occasioni come questa sono infatti fondamentali non solo per rafforzare questa alleanza educativa, ma soprattutto per far sì che i più giovani possano aver chiaro quali competenze chiave oggi sono richieste loro per adattarsi a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione e per considerare la creazione di attività economiche come opportunità professionale futura.

«Le piccole e medie imprese di Salerno e provincia, da sempre aperte alla comunità territoriale, sanno che possono e devono essere da ispirazione per i giovani aiutandoli a costruire la vita che desiderano, alimentandone la curiosità in modo da ricercare nuova conoscenza, rendendosi attrattive anche implementando tecnologie all’avanguardia, innovative, a partire dall’intelligenza artificiale, superando così una volta per tutte il paradigma della scuola meramente trasmissiva e dell’impresa distante dai giovani», ha dichiarato Marco Gambardella, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno. «Nella forza di irrobustire la filiera formazione-lavoro - ha concluso il presidente – risiede l’immenso valore di iniziative come queste, indispensabili al contempo per diffondere la cultura di impresa tra le giovani generazioni».

Hanno aderito al Pmi Day 14 aziende nostre socie: Agrioil Spa di Roccadaspide; Cilento Tlc Srls di Bellosguardo; CTI Foodtech Srl di Salerno; Curcio Depositi e Logistica Srl di Polla; Essenia Uetp di Salerno; F.lli Basile/Hebanon Srl di Nocera Superiore; Garone Habitat Srl di Polla; Mt Plex Srl di Salerno; Phaenomena Spa di Montesano sulla Marcellana; Sautech Srl di Cava de’ Tirreni; Skills Consulting Srl di Baronissi; Stratego Comunicazione Srl di Montecorvino Pugliano; MGR Srl di Cicerale e Salerno Materiali Compositi di Cicerale.

Oltre 400 gli studenti coinvolti delle scuole: Liceo Scientifico "G. Da Procida" di Salerno; IIS "Galilei–Di Palo” di Salerno; IIS “Parmenide” di Roccadaspide; Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio; IIS “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni; IIS “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina; Liceo Artistico "Sabatini Menna" di Salerno; IIS “Basilio Focaccia” di Salerno; Convitto nazionale T. Tasso - F. Trani di Salerno; IIS Vico De Vivo di Agropoli.