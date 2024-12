Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro: oltre 5mila presenze Successo per l'evento promosso dalla Fondazione Super Sud e organizzato dal Gruppo Stratego

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL) si è conclusa con un grande successo, superando le aspettative con oltre 5.000 presenze nei quattro giorni presso la Giffoni Multimedia Valley.

L'evento, promosso dalla Fondazione Super Sud e organizzato dal Gruppo Stratego, in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 studenti al giorno provenienti da tutta la Campania, 100 giovani talenti impegnati nell'innovativo Hackathon “Talents for Business”, 30 enti di formazione, agenzie per il lavoro e ITS, e 50 operatori della formazione. La Borsa si è confermata come un "Hub delle Opportunità", con oltre 15 patrocini istituzionali e un programma ricco di eventi che ha posto l'accento sulla connessione tra formazione, innovazione e lavoro.

Giovanni D'Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, ha sottolineato l'importanza di unire i diversi settori per offrire maggiori opportunità ai giovani: "La BMFL ha messo insieme mondi diversi per costruire un ecosistema che guarda al futuro dei nostri giovani. Abbiamo visto la passione, le idee e la voglia di fare dei ragazzi, e questo è il segno che stiamo andando nella direzione giusta”.

Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego, ha espressamente condiviso l'emozione di vedere i giovani affrontare le sfide dell'Hackathon con entusiasmo: "Oltre 100 ragazzi hanno partecipato attivamente, creando progetti concreti che hanno convinto imprenditori e partner del nostro evento. Questi momenti sono cruciali per il futuro del nostro territorio."

Luca Tesauro, CEO e Founder di Giffoni Innovation Hub, ha parlato dell'importanza della BMFL come momento di confronto tra giovani, istituzioni e aziende: "L’evento rappresenta un momento cruciale di confronto e collaborazione tra aziende, istituzioni e giovani. Siamo qui per costruire insieme il futuro del lavoro, con creatività, innovazione e un impegno concreto verso le nuove generazioni.”

Uno dei momenti centrali dell’evento è stato il conferimento del “Premio Capitale Umano”, promosso in collaborazione con Confindustria Campania. Il riconoscimento è andato alle imprese che si sono distinte per l’investimento nelle persone e nelle competenze. Tra le aziende premiate: Aristea, Taurasi Engineering, Mare Group, ITSVIL, Maurizon Holding (Fidasi), Mab Security, Kelyon, Globalform Scarl, Agro-Energia e Csm Service.

Grande successo anche per l’Hackathon Banca Campania Centro, coordinato da Edoardo Gisolfi, che ha coinvolto giovani talenti nello sviluppo di soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di tre aziende partecipanti: Mare Group, Greenverse e IsolaReflex. Circa 100 ragazzi e ragazze delle scuole superiori si sono confrontati con coach professionisti, esperti, imprenditori e le aziende per portare a termine i progetti sulla base delle sfide lanciate, in un mix di impegno, emozioni e tanta sorpresa per i risultati raggiunti in soli quattro giorni di lavoro.

Inoltre, il Premio Top Experience ha riconosciuto i migliori percorsi formativi realizzati in collaborazione con le aziende, mentre il contest video “Rischi e Opportunità nell’uso degli Smartphone”, dedicato alle scuole, ha premiato i lavori più originali e significativi, sensibilizzando i giovani su un tema cruciale. Emozionati, i giovani vincitori del premio hanno raccontato la loro esperienza nel cimentarsi in un contest che chiedeva loro di raccontare, a modo loro, come utilizzare correttamente i cellulari e da cosa tenersi alla larga. Un momento formativo per loro ma anche per gli adulti, chiamati a disciplinare l’uso delle nuove tecnologie.

Le dichiarazioni dei protagonisti di una quattro giorni intensa e piena di contenuti.



“La Regione Campania punta sui giovani – ha dichiarato l’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli – Abbiamo fortemente investito nel futuro del nostro territorio: nell’innovazione, nel capitale umano e nell’innalzamento del livello della formazione, pensando a tutti, inclusi donne, giovani, persone con disabilità, lavoratori che hanno perso il posto e individui in condizioni di fragilità. Non potevamo quindi non supportare un evento come la Borsa, che condivide con la Regione una visione comune.”

L’Assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello ha ribadito il ruolo fondamentale delle istituzioni nel sostenere iniziative come la BMFL, capaci di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando le competenze locali grazie a investimenti mirati. “La Regione Campania ha avviato progetti di autoimprenditoria giovanile, stanziando 20 milioni di euro, di cui 10 milioni dedicati all’imprenditoria femminile. Vogliamo offrire ai giovani spazio per esprimere la loro creatività, poiché oggi sono ancora troppo penalizzati nel mondo del lavoro.”

“È sempre bello immergersi tra così tanti ragazzi, qui a Giffoni grazie all’impegno della Fondazione Super Sud e del Gruppo Stratego – ha dichiarato l’Assessore all’Innovazione e alle Startup della Regione Campania, Valeria Fascione – È un momento importante per loro per scoprire le proprie attitudini. La Regione Campania crede nella curiosità e nell’innovazione dei giovani. Siamo la prima regione italiana per startup under 30 e la seconda per startup innovative”.

Mario Morcone, Assessore regionale alla Sicurezza, ha partecipato alla discussione offrendo una riflessione sul ruolo delle istituzioni nel sostenere percorsi di formazione e inclusione per le giovani generazioni.

“È affascinante partecipare a un evento come questo della Borsa – ha dichiarato Mario Morcone, Assessore regionale alla Sicurezza – perché ci si rende conto della forza, dell’intelligenza e della passione che questi ragazzi sono in grado di esprimere. Hanno l’opportunità di confrontarsi con un mondo e con le sue complessità, alla ricerca di un’autonomia economica e culturale che li aiuterà nel loro percorso”.

Sentito anche il videomessaggio lanciato dall'Assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini: "Ci sono importanti risorse del PNRR dedicate al sistema ITS che molte famiglie ancora non hanno compreso. Stiamo facendo sforzi enormi per farlo conoscere mentre le scuole si stanno organizzando per diffondere le opportunità del mondo ITS. Un mondo dinamico, che dà la possibilità immediata di comprendere che tipo di lavoro ci si prepara a fare."

La Borsa è diventata un punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per le numerose imprese ed enti di formazione. “C’è il merito di unire tutti i soggetti interessati del mondo della formazione in un luogo iconico come quello di Giffoni”, ha dichiarato l’onorevole Piero De Luca durante la BMFL. “Il mismatching tra domanda e offerta è il vero problema dei nostri tempi. Il compito delle istituzioni è creare strumenti adatti per spianare la strada sia ai giovani che alle imprese. È ciò che stiamo facendo con la creazione di un intergruppo parlamentare dedicato proprio a questo obiettivo.”

“Sono convinto che iniziative come la vostra rappresentino un pilastro imprescindibile per diffondere una cultura del lavoro "buono", inteso come un'attività che valorizza le competenze individuali e promuove la professionalità. Il premio Capitale Umano, in particolare, è un riconoscimento prezioso che sottolinea come le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti stiano costruendo una comunità più solida e dinamica”: queste le parole inviate invece dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon.

“Da questa bellissima esperienza porto con me l’immagine di questi giovani con cui abbiamo ragionato sui criteri di sostenibilità”, ha raccontato il giornalista Marco Frittella.

“Una mattinata bellissima insieme a tanti ragazzi – ha raccontato Don Roberto Faccenda – Il presente va abitato in modo diverso. La Borsa è un evento importante per far capire ai ragazzi che fallire fa parte del percorso e che formarsi bene significa prepararsi a fare la differenza nella propria vita. Per me è un evento imperdibile.”

“È bello vedere tanti ragazzi che vivono un’esperienza formativa, di contatto con realtà nuove – ha affermato il giornalista Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia – La nostra è una terra che ha tanti talenti, ma mancano quelle circostanze che possano ispirare un percorso futuro.”

Luca Zorloni, responsabile dell’area digitale di Wired, ha condotto un talk incentrato sul potenziale dell’Italia come “Paese più bello del mondo”, affrontando le opportunità e le criticità del nostro patrimonio culturale e tecnologico. “L’Italia può essere il Paese più bello del mondo – ha dichiarato il giornalista di Wired – se investe davvero sui giovani, offrendo loro opportunità di crescita e innovazione. Non significa essere solo una bella cartolina ricca di monumenti, ma costruire sul proprio DNA di innovazione e creatività”.

Duccio Forzano, regista di Domenica In, ha invece portato il pubblico dietro le quinte del mondo della televisione e del cinema, raccontando il suo percorso professionale durante la presentazione del workshop “La Ripresa - Sul set come nella vita”, organizzato da Maqer Job. “Ognuno ha una passione, un desiderio – ha spiegato Forzano –. Bisogna essere onesti con sé stessi e crederci sempre, anche a discapito di fattori esterni che possono distoglierci dai nostri obiettivi: che siano i genitori, gli amici o altro. Io non ho potuto studiare, ma avevo un sogno e l’ho seguito, studiando da autodidatta”.

Andrea Lo Cicero, ex rugbista della nazionale italiana e oggi mental coach ha dichiarato: “È stato un confronto stimolante con i ragazzi in sala. Hanno posto domande interessanti e ho apprezzato il loro coinvolgimento. Ho voluto trasferire loro la mia esperienza di vita, lanciando una provocazione: l’Italia è un Paese meritocratico? La risposta unanime è stata no. Questo porta a una rassegnazione malsana in giovane età. Noi adulti dobbiamo lavorare su questo, dando loro sicurezza e motivazione. I ragazzi devono avere voglia di essere creativi e curiosi, sapendo che il loro impegno sarà riconosciuto.”

“Sono orgoglioso che la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro si svolga qui a Giffoni – ha dichiarato infine Claudio Gubitosi, Direttore del Giffoni Film Festival – Da tempo immaginavo di creare spazi e ambienti a supporto di eventi come questo, dedicati ai tanti giovani presenti oggi e nei prossimi giorni.”

Appuntamento al prossimo anno per la VI edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro.

Per tutte le info: www.borsaformazionelavoro.it.