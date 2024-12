Aeroporto di Salerno: 100mila passeggeri da luglio a dicembre La soddisfazione della Filt Cgil: "Questi gli straordinari numeri dello scalo"

"Più di 100.000 calici si alzeranno per brindare al nuovo anno. Dedichiamo questo brindisi a tutti i passeggeri che dall’11 luglio al 31 dicembre hanno scelto di volare da e per l’aeroporto Costa d’Amalfi", a dirlo in una nota il Segr. Reg. Filt CGIL Domenico Lombardi, il Segr. Gen. Filt Salerno Gerardo Arpino, il Resp. Dip. Mob. Trasp. Aereo Gianluca Petrone che continuano: "Questi sono gli straordinari numeri che, grazie alle compagnie aeree che hanno operato dal nostro aeroporto, danno la giusta descrizione della bontà degli investimenti e del piano industriale messo in campo da Gesac e dalla Regione Campania.

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, come diceva una famosa canzone del grande Lucio Dalla, e siamo convinti che gli invitati al brindisi cresceranno in maniera esponenziale, così come tutto lo scenario infrastrutturale, che farà da cornice ai fuochi d’artificio che sono stati messi in cantiere per l’inaugurazione della definitiva aerostazione che entro il 2026 sarà completata.

L’obiettivo è creare un “Green Airport” con edifici a emissioni zero di CO2, rispettando gli standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) per garantire alte prestazioni energetiche.

A partire da gennaio 2025, inizieranno i lavori per il completamento della metropolitana leggera che collegherà Salerno a Pontecagnano, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana e ridurre il traffico veicolare. La linea, che sarà estesa fino all’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno, comprenderà sei stazioni principali. Il percorso inizierà dalla Stazione Centrale di Salerno, che sarà collegata con l’alta velocità, proseguendo verso la Stazione Ruggi d’Aragona, situata presso l’azienda ospedaliera universitaria. Successivamente, la linea attraverserà i quartieri orientali di Salerno con una fermata dedicata, per poi raggiungere il cuore di Pontecagnano con la Stazione Pontecagnano Centro. La penultima fermata sarà a Pontecagnano Faiano, servendo la zona di Faiano, e infine, la linea terminerà all’Aeroporto Costa d’Amalfi, offrendo un collegamento diretto con il terminal aeroportuale.

Questo progetto mira a migliorare l’accessibilità e la connettività tra Salerno e Pontecagnano. Entro il 2027, l’aeroporto sarà collegato alla metropolitana leggera di Salerno, migliorando l’accesso sia al centro città sia all’alta velocità ferroviaria.

Questi interventi mirano a consolidare il ruolo strategico dell’aeroporto nel panorama aeroportuale, offrendo 18 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali, entro l’estate 2025.

Un grazie va a Gesac, a tutti gli attori che hanno partecipato allo sviluppo dell'infrastruttura, e soprattutto a tutti i lavoratori che contribuiscono alla crescita dello scalo.

Concedeteci un grazie alla Filt CGIL che accompagnerà in tutte le sue articolazioni come ha fatto dall'inizio credendo in questo ambizioso progetto aeroportuale che bene farà al territorio e all'intera Regione Campania!".