Confindustria Salerno, designata la squadra dei vicepresidenti di Antonio Sada In vista dell'elezione in programma il prossimo 3 marzo: ecco tutti i nomi

Prosegue l’iter che il prossimo 3 marzo porterà all’elezione del presidente di Confindustria Salerno per il quadriennio 2025-2029. Il consiglio generale all’unanimità ha votato la squadra dei vice presidenti proposta dal presidente designato, Antonio Sada.

Di seguito l’elenco degli imprenditori:

Vito Cinque - Il San Pietro Hotel di Positano

Sabatino Giordano – Giordano Associati di Salerno

Edoardo Gisolfi – Stratego Comunicazione srl di Salerno

Francesco Palumbo – Medis s.r.l. di Angri

Pierluigi Pastore - Meditel s.r.l. di Salerno

Lina Piccolo – Sider Pagani srl di Sant’Egidio del Monte Albino

Stefania Rinaldi – Rinaldi Group srl di Giffoni Valle Piana

Velleda Virno - Di Mauro Officine Grafiche s.p.a. di Cava de’ Tirreni

Completano il futuro consiglio di presidenza Marco Gambardella (presidente del Comitato Piccola Industria) e Vincenzo Iennaco (oresidente del Gruppo Giovani imprenditori).

“Ringrazio – ha dichiarato Antonio Sada – il consiglio generale per la fiducia riposta in me. Ho inteso dare continuità al lavoro fin qui svolto, potenziando la squadra che mi affiancherà. Sono tutti imprenditori validi e con grande esperienza associativa. Presenteremo il nostro programma di lavoro all’assemblea dei soci: la nostra azione sarà indirizzata ad una visione di prospettiva che valorizzi le aziende del territorio, favorendone la crescita e l’espansione”.