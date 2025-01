A Salerno imprese artigiane a lezione di turismo Iniziativa promossa dalla Cna

Mira a fornire strumenti e conoscenze per valorizzare il patrimonio artigianale e trasformarlo in esperienze turistiche uniche il ciclo di lezioni gratuite promosso da CNA Salerno e destinato a 30 imprese artigiane associate. In un'epoca in cui il turismo si sta evolvendo verso esperienze autentiche e personalizzate, CNA Salerno, in sinergia con tutte le istituzioni locali, sotto il patrocinio dell'Ente Provincia - assessorato turismo, punta a formare i suoi artigiani su vari aspetti del turismo esperienziale, tra cui la creazione di workshop pratici, la promozione delle tradizioni locali e l'interazione diretta con i turisti. Gli artigiani avranno l'opportunità di apprendere come sviluppare offerte che coniughino arte, cultura e ospitalità, rendendo il loro lavoro un elemento centrale per l'attrattiva turistica della nostra provincia.

“Siamo convinti che gli artigiani siano i custodi delle nostre tradizioni e culture”, ha dichiarato Rosario D’Acunto, alla guida di CNA Turismo -. Questa iniziativa non solo promuove le nostre radici, ma supporta anche la crescita economica locale attraverso il turismo”. Le lezioni inizieranno mercoledì 29 gennaio alle 10 a Palazzo Sant’Agostino con la presentazione ufficiale dell’iniziativa e proseguiranno il 3, 7 e 10 febbraio dalle 15 alle 17 presso la sede della CNA Salerno, in corso Vittorio Emanuele 75.

“Viaggiare e conoscere il nostro territorio attraverso le mani dei nostri artigiani", ha spiegato Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale con delega al turismo. Ogni lezione e ogni creazione saranno anche un passo verso la comprensione delle nostre radici perché l’applicazione del turismo esperienziale all’artigianato permette di offrire la possibilità di vivere l'autenticità”. La partecipazione al ciclo di lezioni è aperta a tutti gli artigiani interessati e sono previsti interventi di esperti del settore e testimonianze di chi ha già intrapreso questo percorso.

“Il nostro obiettivo è far riscoprire il valore del 'fatto a mano', entrando nel mondo dei maestri artigiani, nelle loro botteghe e imparando a creare con le proprie mani, perché ogni pezzo prodotto è un tratto della nostra cultura” -ha aggiunto la direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo -nel mondo dell'artigianato, ogni esperienza racconta di storia, passione e autenticità, ogni laboratorio narra un percorso che merita di essere vissuta”. Al termine del ciclo di lezioni, gli artigiani riceveranno un attestato di partecipazione. La consegna avverrà a Paestum In occasione dell’Open Outdoor Experiences,il Salone delle attività all’aria aperta al quale CNA Salerno sta lavorando in collaborazione con CNA Turismo nazionale. “Non vogliamo ancora svelare tutte le novità, ma possiamo anticiparvi che l'impegno e il lavoro di squadra ci permetteranno di rappresentare al meglio le potenzialità del turismo outdoor con il mondo del turismo esperienziale- ha annunciato Lucio Ronca, presidente di CNA Salerno- fatto di tantissime aziende che mettono la loro professionalità al servizio di un'offerta differenziata”. Alla presentazione partecipa anche l’assessore al Turismo del comune di Salerno, Alessandro Ferrara e gli organizzatori di Open Outdoor Experiences Paestum. Per informazioni aggiuntive e per iscriversi al ciclo di lezioni sul turismo esperenziale si può contattare la CNA Salerno al numero 0892583108 o l’indirizzo mail segreteria@cnasalerno.it