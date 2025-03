Cna Salerno: "Polizze catastrofali, obbligo ingiusto e inadeguato per le pmi" La denuncia dell'associazione: "ignorata la nostra richiesta di proroga"

La CNA di Salerno, in linea con il proprio livello nazionale, dice un "no" forte e deciso contro quella che viene ritenuto un obbligo ingiusto e inadeguato per le piccole e medie imprese: la polizza contro le catastrofi. L'associazione degli artigiani ha raccolto la “profonda delusione” delle aziende costrette dal regolamento attuativo a stipulare polizze assicurative contro calamità naturali. Sono coinvolte tutte le imprese, di ogni dimensione e di tutti i settori, tranne quelle agricole. Tutte obbligate a sottoscrivere una polizza catastrofale entro il 31 marzo 2025. Un adempimento che rappresenta un colpo duro per quasi quattro milioni di artigiani e piccole imprese di Italia.

“Il Governo ha ignorato la nostra richiesta di proroga e non ha avuto alcun tipo di confronto con le associazioni di categoria” ricorda il presidente di CNA Salerno Lucio Ronca, denunciando come tale adempimento rappresenti un problema per tante imprese salernitane. Il regolamento del Governo non chiarisce i rapporti tra imprese e assicurazioni e il portale Ivass per il confronto delle offerte non è ancora disponibile. Inoltre, il decreto attuativo lascia aperti dubbi sulle conseguenze per l’accesso ai contributi pubblici.

“Il timore è che senza polizza catastrofale non si possa accedere a fondi pubblici, prestiti bancari" spiegano da CNA Salerno. Trenta giorni per stipulare le polizze sono insufficienti. CNA aveva chiesto di arrivare almeno a dicembre. Le imprese si trovano a dover rispettare un obbligo senza strumenti adeguati a valutarne l’efficacia. "Come CNA Salerno abbiamo informato le imprese e stiamo avviando un’interlocuzione con istituti assicurativi e anche bancari ma il tempo è poco, le richieste tante e regna il caos oltre che il dissenso assoluto rispetto a tale obbligo" ha concluso il segretario di CNA Salerno, Simona Paolillo.