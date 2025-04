Mare, arte e cultura: Salerno torna "capitale" del Made in Italy Iniziativa promossa dalla CNA Salerno

Il viaggio per la valorizzazione del Made in Italy a Salerno sarà un percorso sul mare, immersi tra arte, cultura e tradizione. La seconda edizione dell’evento “Made in Italy, Sì lo voglio” sarà ancora una volta, su iniziativa di CNA Salerno, la celebrazione del meglio della produzione artistica ed artigianale salernitana. L'appuntamento è fissato per martedì 15 aprile dalle ore 10 alle 13 lungo uno dei punti strategici e più suggestivi del capoluogo: il Lungomare Trieste. La manifestazione, che si avvale come partner tecnico della Bottega San Lazzaro, si aprirà con il saluto di benvenuto da parte di Lucio Ronca, Presidente CNA Salerno, seguito dai saluti istituzionali del prefetto Francesco Esposito, del questore Giancarlo Conticchio, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell’assessore comunale agli Eventi, Turismo ed Attività produttive, Alessandro Ferrara, del Commercio, Lavori Pubblici ed Urbanistica, Dario Loffredo e del consigliere provinciale con delega alla Cultura, Francesco Morra. Il programma della giornata è ricco di interventi e attività a partire dalla riflessione a più voci su “ La giornata del Made in Italy”, con la partecipazione di Nicola Marco Fabozzi, Dirigente MIMIT Casa del Made in Italy della Campania e Giuseppe Gallo, Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno.

Tra gli altri momenti spettacolari “Il sogno di volare di Leonardo” presentato da Gennaro Cuciniello, Presidente dell'Associazione Aeronautica Militare di Salerno. Con lui anche la sottoscrizione del Patto per la Giornata del Made in Italy del 2026, quando tutti gli enti si impegneranno ad assicurare il passaggio nel cielo di Salerno delle Frecce Tricolori. Ma la giornata speciale proverà a conquistare anche più piccoli con l’incontro “Il Made in Italy per le generazioni future”. Sabrina Rega, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Vicinanza di Salerno, parlerà del progetto “Geometria Creativa: art & craft” in cui attraverso il cucito i bambini hanno appreso nozioni di geometria. Si proseguirà con “Racconti di moda” che vedrà la partecipazione di prestigiosi atelier e professionisti del settore, tra cui Atelier Biancullo, AP Anna Paola Couture e Atelier Pina Pascente, accompagnati e coadiuvati nel total look da stilisti e esperti di bellezza come Luna Masullo di Bellezza è Vita di Maria Santoriello; Marcella Santoro di Centro di Estetica A&M; Rossella De Nigris di Gaeden Parrucchieri, Paola Basileo Hair Stylist; Renoir di Francesca Iacullo; Franco Scarpa; Il bello delle donne di Caterina Barberio e Antonella Marrandino.

Inoltre, il Made in Italy si sposerà con l'arte orafa grazie alla presentazione del catalogo d'arte "Silenzi preziosi", che, con le foto realizzate da Armando Cerzosimo, vedrà la partecipazione di maestri artigiani rinomati come Luigi Truono, Luigi Della Sala, Adelia Crivelli, Antonio Gerardo Mazzillo, Nicolò della Corte, Maria Caggiano, Sara Cammarosano, Gerardo Bisogni di Monteleone, Gaetano Cavallo e Lucia e Federica Foglio. L'evento avrà anche un importante focus sull'arte ceramica, con la partecipazione di noti ceramisti come Antonio D'Acunto, Fabio Mosca, Luca Bisogno, Sol’Art, Ceramica L’Archetto, Antonio Solimene, le Ceramiche di Anna Rita, Benvenuto Apicella, Ceramica D’Urso, Vincenzo Salsano, Ceramiche Massimino, Ceramiche Margherita, dando voce a un settore che racchiude tradizione e innovazione. Parteciperà anche Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare.

La passione per l’artigianato e per il made in Italy sarà celebrata anche attraverso la musica ed il ballo che, per antonomasia, rappresenta l’amore: in scena i campioni di tango argentino Yanina Quinones y Neri Piliu che con la loro performance concluderanno l'omaggio di Salerno e del mondo al Made in Italy. " Sono certo che sarà un evento unico ed originale grazie all'entusiasmo delle trenta aziende coinvolte che faranno sfilare, in primo luogo, la passione e la voglia di far conoscere la bellezza del nostro Made in italy " ha dichiarato il presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca invitando tutti a partecipare. Per l'occasione il Lungomare di trasformerà in una lunga passerella con tanto di sedute per ammirare le modelle, la mostra di ceramica e sfogliare il catalogo degli orafi. “L'evento quest'anno è un passo avanti rispetto alla prima edizione perché mostriamo in pubblico, uscendo fuori dal palazzo delle imprese per incontrare la comunità e far conoscere più espressioni dell’artigianato anche alle generazioni future- ha dichiarato la direttrice generale di CNA Salerno, Simona Paolillo- il Ministero ne ha riconosciuto il valore e anche questa edizione è stata accreditata dal Mimit".