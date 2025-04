Il ministro Urso agli imprenditori salernitani: made in Italy settore strategico Il videomessaggio in occasione dell'incontro sul design nella sede di Confindustria

"La Giornata nazionale del Made in Italy nasce per riconoscere e celebrare il talento, la visione e la tenacia di milioni di imprese e lavoratori italiani che, ogni giorno, con orgoglio, portano nel mondo prodotti straordinari, simbolo di qualità ed eccellenza del saper fare italiano, frutto di storie uniche di creatività, passione e dedizione. Grazie a questa straordinaria eccellenza, lo scorso anno, nel 2024, l'Italia è diventata il quarto Paese esportatore al mondo, superando Giappone e Corea del Sud e piazzandosi subito dopo Stati Uniti, Cina e Germania". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio registrato che ha introdotto, nella sede Confindustria Salerno, 'Pro-design, produzione e design Made in Italy'.

"Lo scorso anno, nella prima Giornata nazionale del Made in Italy, abbiamo evidenziato l'aspetto identitario, l'identità, la peculiarità del nostro prodotto e della nostra impresa", ricorda Urso, sottolineando che, "quest'anno, l'attenzione è sull'innovazione, ben consapevoli che identità e innovazione sono i due binari su cui, da sempre, ha fatto leva il Made in Italy per affermarsi nel mondo. Proprio in questi giorni - prosegue il ministro - nasce la Fondazione Impresa e Competenze, prevista dalla legge quadro sul Made in Italy come la Giornata nazionale del Made in Italy. Il suo obiettivo è creare un ponte tra scuola e impresa, portando direttamente nei licei la cultura imprenditoriale e ispirare le nuove generazioni. Così, acceleriamo il percorso degli studenti verso il lavoro e verso i settori più promettenti della nostra economia", conclude Urso.