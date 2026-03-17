Turismo, il Cilento fa squadra: rilanciata la DMO territoriale Riunione operativa con i sindaci: prosegue il dialogo per il riconoscimento ufficiale

Riunione dei sindaci aderenti a Cilento Autentico DMO, nel corso della quale è stato fatto il punto sul percorso avviato negli ultimi anni per la costruzione di una governance turistica condivisa del territorio. L’incontro ha rappresentato l’occasione per un confronto ampio sul tema dell’organizzazione della destinazione turistica Cilento e sulle prospettive legate al processo di riconoscimento delle Destination Management Organization avviato dalla Regione Campania, come fanno sapere gli organizzatori.

Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà di proseguire nel percorso costruito in questi anni, che ha portato alla nascita di una rete territoriale composta da amministrazioni comunali, imprese turistiche, associazioni e numerosi soggetti del sistema dell’accoglienza.

Allo stesso tempo, i sindaci hanno confermato con chiarezza un principio che ha accompagnato sin dall’inizio l’esperienza di Cilento Autentico: il progetto resta aperto al contributo di tutti i territori e di tutti gli operatori che intendano partecipare alla costruzione di una strategia turistica condivisa. Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato che Cilento Autentico DMO ha già completato la predisposizione della documentazione richiesta dalle linee guida regionali, provvedendo anche a protocollare presso la Regione Campania la propria candidatura per l’ottenimento del riconoscimento ufficiale.

Un passaggio che rappresenta il risultato del lavoro di coordinamento e di aggregazione svolto negli ultimi anni e che costituisce oggi una base operativa su cui continuare a costruire un percorso sempre più ampio e partecipato. Nel corso della riunione è stata inoltre condivisa la volontà di riconoscere e valorizzare il ruolo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni quale soggetto istituzionale di riferimento nel coordinamento dei percorsi di sviluppo delle DMO del territorio, nella consapevolezza che una governance efficace richiede la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali.

Proprio in questa prospettiva, Cilento Autentico DMO rinnova l’invito ai Comuni, alle imprese e alle associazioni del territorio che intendano contribuire allo sviluppo turistico del Cilento ad entrare a far parte di un progetto che nasce con l’obiettivo di mettere in rete competenze, esperienze e risorse.

L’allargamento auspicato dai sindaci aderenti è rivolto all’intera area del Cilento, con l’obiettivo di costruire un sistema di governance turistica realmente rappresentativo dell’intero territorio e capace di mettere a valore le diverse identità locali all’interno di una strategia comune di sviluppo.

La volontà resta quella di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori, sviluppare azioni coordinate di promozione e marketing territoriale e consolidare un modello di gestione della destinazione capace di valorizzare in modo unitario le diverse identità del territorio.

