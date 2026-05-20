Ravenna-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi medita un cambio Alle ore 20:45, i granata vanno a caccia del pass per la semifinale

Archiviare senza affanni il discorso qualificazione. La speranza della Bersagliera in Ravenna-Salernitana è quella di blindare la qualificazione alla final four dei Playoff Serie C senza sussulti e paure (fischio d'inizio ore 20:45). Servirà cuore, mestiere ed esperienza, elementi che la Salernitana ha Serse Cosmi ha dimostrato di avere. Qualità preziose e messe in mostra nella gara d’andata, regolando il Ravenna con un 2-0 pesantissimo, bucando gli emiliani nei momenti chiave del match. Servirà resistere, agire d’astuzia, con la Salernitana che ha tre risultati a disposizione (anche la sconfitta con un gol di scarto garantirebbe ai granata il passaggio del turno). In caso di parità nel risultato complessivo al termine dei 180’, ad alzare le braccia al cielo sarebbe il Ravenna per lo status di testa di serie.

Le scelte di Cosmi

Resistere all’impatto iniziale di fuoco e condurre la partita affidandosi alla sagacia tattica e al temperamento di una squadra chiamata ad una prova super sotto il profilo del temperamento e della personalità. La missione è chiara. Cosmi però non alzerà barricate, anzi. Il tecnico è tentato dalla possibilità di schierare per la quarta sfida in dieci giorni il suo undici predefinito. In difesa tornerà Matino al posto del pur positivo Berra. In mezzo al campo si ripartirà da Tascone e De Boer. In attacco la tentazione è Achik ma se da Ferrari dovessero arrivare risposte positive in termini di gestione fisica e mentale si ripartirà dallo stesso tridente.

Ravenna-Salernitana, le probabili formazioni:

Ravenna (3-5-2): Poluzzi; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Rossetti, Di Marco, Tenkorang, Bani; Fischnaller, Spini. Allenatore: Mandorlini.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi.