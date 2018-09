Questa Lega è una vergogna: manifestazione contro Salvini Il 29 e 30 settembre a Campagna

Manifestazione a Campagna contro la Pontida del Sud. Questalegaeunavergogna.it è il sito creato sul web dai promotori di un manifesto contro la due giorni che la Lega sta organizzando per il 29 e 30 settembre nel comune della provincia di Salerno, dove molto probabilmente dovrebbero arrivare diverse personalità del Carroccio. A darne notizia il quotidiano Il Mattino. Tra i firmatari del manifesto di protesta gli scrittori Roberto Saviano, Maurizio De Giovanni e l'ex sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini.

«Saremo anche noi a Campagna il 29 e 30 settembre: per rivendicare ciò che siamo, noi popolo antifascista e antirazzista a difesa dei diritti civili, sociali e politici. Invitiamo tutto il Paese a partecipare perché è nei valori della Resistenza che ci siamo sempre riconosciuti come appartenenti di uno stesso popolo. Per oltre vent'anni la Lega Nord e Matteo Salvini hanno riservato al popolo del Sud Italia gli insulti più violenti e spregevoli – precisano i promotori del sito -.

Gli effetti di tale propaganda sono riscontrabili negli episodi di razzismo e di discriminazione nei confronti dei meridionali, un odio che ancora oggi alberga nei leghisti di vecchia data, trasferito solo qualche anno fa contro i nuovi 'nemicì, i migranti. Noi non dimentichiamo”.

S.B.