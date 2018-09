Lega: rinviata la "Pontida del Sud" Si terrà tra il 15 ottobre e il 7 novembre

E' stato rinviato il raduno della Lega in programma a Campagna, in provincia di Salerno, il 29 e 30 settembre. La nuova data della 'Pontida del Sud', primo grande appuntamento politico del Carroccio nel Mezzogiorno dopo il boom delle ultime elezioni - sarà tra il 15 ottobre e il 7 novembre.

"Abbiamo spostato la data - precisa il coordinatore della Lega a Salerno, Mariano Falcone - anche per renderla compatibile con gli impegni del ministro Salvini, che sarà sicuramente a Campagna. Ci aspettiamo una grossa partecipazione di cittadini.

Ci saranno dibattiti sul futuro del territorio anche con altri esponenti del governo, tra cui il sottosegretario al Sud Castiello". Intanto contro la manifestazione leghista era nato un sito web ("Questalegaeunavergogna.it") con un manifesto firmato tra gli altri dagli scrittori Roberto Saviano e Maurizio De Giovanni, mentre il comitato "Campagna città aperta", che aveva in programma una contromanifestazione avrebbe dichiatato: "Salvini e la Lega fuggono dal confronto".

S.B.