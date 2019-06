Canfora: "Una vittoria entusiasmante, vince la Sarno civile" Le parole del sindaco del comune dell'agro poco dopo la sua rielezione

“Una vittoria entusiasmante, una vittoria sofferta però mi ha sostenuto e mi sostiene e mi sosterrà l'affetto e la stima che ho per tutti questi amici, è stata una campagna elettorale dura però lasciatemelo dire vince la Sarno civile”. Così Giuseppe Canfora riconfermato sindaco di Sarno ha salutato ieri sera la cittadinanza scesa in piazza per festeggiare la vittoria elettorale alle amministrative.

Canfora confermato dunque al ballottaggio fascia tricolore del comune dell'agro si è lasciato andare alla gioia dopo una campagna elettorale piena di veleni. “Sarò il sindaco di tutti – ha precisato - vince la responsabilità, vince la competenza, vince l'onestà, vince la continuità, vince il cuore e la ragione. Abbiamo condotto una campagna elettorale con grande stile, onorando questa città, lo stile di tutta la coalizione, abbiano ragionato sui fatti, illustrando quello che per 5 anni abbiamo realizzato e abbiamo esposto il programma dei cinque anni futuri”. Non è mancato poi un riferimento ai suoi avversari politici.

“Dall'altra parte – ha continuato Canfora - c'è stata solo la maldicenza, la diffamazione, il più delle volte personale nei miei confronti, più che uno scontro politico è stato uno scontro contro Canfora. Rei di sognare una città europea, questo è il sogno della coalizione”.