Cava de' Tirreni: il nuovo candidato sindaco è Fra Gigino Scende in campo con la sua lista “La Fratellanza”: “Non voglio né guerre né divisioni"

“Amici carissimi dal momento che ho svolto il mio ruolo nella Chiesa e purtroppo non avendo più un impegno per dedicarmi a voi... Da oggi si apre la mia candidatura per rendere un servizio alla mia cara e amata città di Cava de' Tirreni”, è con queste parole che padre Luigi Petrone, soprannominato da tutti “Fra Gigino” ha comunicato ai cittadini metelliani la sua candidatura a sindaco.

“Resto fedele nel mio animo all' amore a Dio alla Vergine ma con un apertura a 360 gradi nel servizio libero gratuito disinteressato e senza compromessi al prossimo” ha dichiarato il padre francescano, pubblicando sul suo profilo social il logo della sua lista “La Fratellanza”.

Il candidato ha poi aggiunto una sorta di "dichiarazione di pace" nei confronti dei suoi avversari: “Non voglio né guerre né divisioni né odi né rancori ...se sarò all' opposizione sarò al vostro fianco per darvi una mano....se sarò umilmente primo cittadino voi non eletti dovrete stare al mio fianco. Perdono chi mi ha fatto del male e ha voluto che andassi via da Cava, il vero cavese se ci crede consuma la sua vita per la sua citta’” ha concluso Fra Gigino.