Più Europa Salerno, Iandiorio è il nuovo vicecoordinatore Il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali ribadisce il sostegno ai deluchiani

Nella serata di lunedì 18 gennaio, si è riunito il coordinamento del Gruppo Più Europa Salerno per un confronto sull’attuale situazione politica del Paese e per discutere dei prossimi appuntamenti elettorali che riguardano il territorio salernitano. Nella riunione, su proposta del coordinatore Antonio Santoro, è stato nominato Francesco Iandiorio, già candidato alle elezioni regionali nella lista Più Campania in Europa, quale vicecoordinatore del gruppo

"Bisogna porre nuovamente l’attenzione di tutta la politica sulle esigenze della gente, che chiede sicurezza lavorativa e garanzie per il mantenimento dello stato sociale - dichiara il vicecoordinatore Iandiorio -. Il nostro gruppo di Più Europa, in sinergia con i rappresentanti in consiglio regionale e con il presidente Vincenzo De Luca, continua il suo lavoro per garantire sicurezza e salute a tutti i nostri concittadini. Solo insieme porteremo il nostro territorio finalmente alla normalità".

"A Salerno e provincia consideriamo prioritario insistere sul tema dello sviluppo sostenibile, sulla rigenerazione e riequilibrio territoriale e su un uso virtuoso dei fondi europei. Con il supporto e il lavoro dei nostri attivisti promuoveremo iniziative e saremo presenti nei comuni che andranno al voto nella prossima primavera, mettendo le nostre proposte al servizio dei progetti che riterremo più validi", gli ha fatto eco il coordinatore Antonio Santoro.