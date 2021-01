De Luca: interrogazione commissariato a Mercato San Severino “Quanto accaduto nelle scorse ore è grave e inaccettabile”

“Quanto accaduto nelle scorse ore a Mercato San Serverino è grave e inaccettabile. L’ennesimo episodio di violenza ingiustificata sfociato in un vero e proprio fatto di sangue. Purtroppo, si registra un aumento significativo dei reati commessi sul territorio e, per questo, bisogna intervenire con tempestività”, così, in una nota l’Onorevole Piero De Luca.

“Al momento, la Stazione Carabinieri di Mercato San Severino rappresenta l’unico presidio di contrasto alle attività illecite e, per questo, un baluardo di sicurezza per i cittadini. È assolutamente urgente rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella vasta area salernitana e dell’agro nocerino-sarnese”, aggiunge il Deputato.

“C’è bisogno di istituire un Commissariato di Pubblica Sicurezza, così come già richiesto dall’amministrazione interessata”, continua. “Pertanto, ho appena depositato un’interrogazione parlamentare a mia prima firma, auspicando una pronta risposta del Ministro dell’Interno”, conclude il parlamentare dem.