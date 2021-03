Ecobonus: convenzioni con gli ordini per il facilitatore La richiesta de La Nostra Libertà. Cammarota: “Salerno continua a dormire”

“Oltre un mese fa avevamo richiesto un facilitatore per le pratiche ecobonus ferme al palo con grave danno alla nostra economia già segnata dalla pandemia. Qualche Comune lo ha fatto, Salerno continua a dormire”.

Interviene così La Nostra Libertà, con una nota della dottoressa Stefania Serra e dell’avvocato Antonio Cammarota, i quali rimarcano come la loro richiesta del 22 febbraio era rimasta inevasa, mentre invece “l’intesa tra il Comune di Pellezzano e gli Ordini professionali per il supporto alla pubblica amministrazione con borse di studio per i giovani tecnici vada nella direzione invocata, ovvero semplificazione, efficienza, lavoro per le imprese e per i nostri giovani”

“Ora non c’è più tempo e bisogna agire”, conclude Cammarota, “porteremo la vicenda in consiglio comunale e prima ancora in commissione trasparenza perché Salerno non rimanga al palo”.