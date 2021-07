Vaccini, transizione ecologica e digitale: il ministro Dadone a Paestum Il ministro delle Politiche giovanili ha fatto tappa al parco archeologico

Taglio del nastro per l'undicesima edizione della Societing Summer School, organizzata dall'Università degli studi di Napoli Federico II. Ospite dell'evento, il ministro delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone.

Un'occasione di riflessione sui temi del Next Generation Eu ed i fondi messi a disposizione da Bruxelles. Al centro del dibattito, la transizione ecologica e digitale.

"E' compito di noi adulti riuscire a informare i ragazzi anche rispetto a tutte le novità che il Pnrr riuscirà a portare loro in termini di vantaggio, sia sulla formazione grazie alle risorse che stanzieremo per la scuola, per l'università, per la formazione dei formatori, ma anche in termini di transizione digitale ed ecologica che sono un po' la chiave di volta per il Paese", le parole del ministro Dadone.

L'esponente del Governo ha poi affrontato anche il tema vaccini per i giovani. La questione dell'obbligatorietà non è all'ordine del giorno, ma è necessaria la campagna di sensibilizzazione per tutelare le fasce più deboli, a cominciare dagli anziani.

"Ma devo dire - ha concluso Dadone - che i ragazzi finora hanno reagito molto positivamente e hanno partecipato tanto alla campagna vaccinale".

Nella stessa occasione, alla presenza dell'ex direttore Gabriel Zuchtriegel, è stato inaugurato anche il percorso per disabili all'interno della struttura culturale.