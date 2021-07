Beckham fermato ad Amalfi dalla guardia di finanza per una "bravata" del figlio Il consigliere regionale Borrelli: "Dopo il selfie nessuna sanzione. Chiesti chiarimenti"

Ha in poco tempo fatto il giro del web la storia che ha visto come protagonisti l’ex calciatore inglese David Beckham, suo figlio 16enne e la guardia di finanza. L'ex stella del Manchester, in vacanza con la famiglia ad Amalfi bordo di un mega yatch, sarebbe stato interrogato per quasi 45 minuti dai baschi verdi per una bravata del figlio.

Il 16enne Cruz, infatti, sarebbe stato visto sfrecciare a bordo di una moto d’acqua attorno al loro yacht non rispettando la legislazione italiana la quale prevede che a condurre quei mezzi siano persone maggiorenni e con il patentino nautico. Ma l'interrogatorio della Guardia di Finanza si sarebbe risolto con una stretta di mano e un selfie.

“Ci chiediamo i motivi per i quali non sia stata emessa nessuna sanzione per questo episodio. Speriamo vivamente che non sia stato il selfie con Beckham, come raccontato da diversi giornali, a fargli evitare dei provvedimenti da parte delle autorità. Per questo abbiamo inviato una nota alla Guardia di Finanza per chiedere chiarimenti. 'La legge è uguale per tutti’ non è soltanto una decorazione per le aule di tribunale, deve essere attuata sempre a prescindere dall'essere o non essere vip." Scrive il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sul suo profilo social.