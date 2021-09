Salerno, Italia Viva per il Napoli-bis: "Fedeli all'alleanza con De Luca" Ettore Rosato, coordinatore nazionale dei renziani: la città esempio di buona amministrazione

"Salerno è una città del profondo Nord per qualità dei servizi erogati. Qui a Salerno, sono veramente contento di sostenere un sindaco che è in continuità che negli anni ha veramente cambiato il volto di Salerno". Queste le parole pronunciate da Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, che nel pomeriggio ha fatto tappa al comitato elettorale di Via Roma.

Con Rosato c'erano anche i vertici provinciali del partito, Angelica Saggese e Tommaso Pellegrino, ed i candidati renziani in campo alle amministrative di Salerno. Il coordinatore nazionale ha fatto il punto sulle amministrative in Campania e il ruolo di Italia Viva.

"A Salerno con Enzo Napoli e a Benevento l'abbiamo fatto con Clemente Mastella, a Napoli con Manfredi. Persone che si mettono in campo con la forza delle loro idee, con un progetto e una coalizione adeguata a rispondere alle esigenze".

Soddisfatto della visita il vicecapogruppo del Pd alla Camera dei deputati, Piero De Luca: "E' molto importante aver ricevuto la presenza di un sostegno deciso da parte di Italia Viva. Un sostegno non solo al progetto e al programma messo in campo negli ultimi decenni di sviluppo, di incremento, di rafforzamento della qualita' della vita, di investimenti, di grandi opere, ma anche il progetto che nei prossimi anni ci vedra' protagonisti con gli investimenti per l'allungamento della metropolitana fino all'aeroporto, il decollo dell'aeroporto, il ripascimento, il dragaggio del porto per le navi da crociera", le parole del deputato salernitano.