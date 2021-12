Sicurezza scuole nell'Agro, Villani scrive ai sindaci:"Occasione d'oro con PNRR" "Grazie a queste risorse possiamo avviare interventi impensabili fino a qualche anno fa"

“Al via i bandi per l'edilizia scolastica, asili nido e scuole dell'infanzia, mense scolastiche e palestre in un piano di 5,2 miliardi di euro: ho segnalato ufficialmente questa importante occasione a Sindaci e Assessori dei Comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, offrendo la mia massima collaborazione. Mi auguro di poter riscontrare una massiccia partecipazione. Non possiamo perdere il treno del Pnrr per ristrutturare le nostre scuole, migliorare l'offerta educativa sul territorio e garantire una scuola più inclusiva, green e sicura” così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani interviene a proposito dei nuovi bandi presentati dal Ministero dell’Istruzione, di concerto col Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.

“Qualche giorno fa sono stati pubblicati quattro avvisi pubblici e il Piano di riparto alle Regioni di risorse per la messa in sicurezza delle scuole per un totale di 5,2 miliardi di euro. In particolare, sono previsti per la costruzione di nuove scuole innovative, sia a livello architettonico che strutturale, le risorse sono pari a 800.000.000 euro (di cui alla Campania 76.884.999,95 euro). Inoltre, per il Piano asili nido e scuole dell'infanzia nella fascia di età 0-6 anni, le risorse sono pari ad 3 milioni di euro, di cui 2 milioni e 400.000 euro per la fascia di età 0-2 anni (di cui alla Campania 327.828.489,88 euro) e 600.000.000 euro per la fascia di età 3-5 anni (di cui alla Campania 67.124.314,69 euro) – continua l'On. Villani - “Invece, per il Piano di estensione del tempo pieno e mense, le risorse sono pari a 400.000.000 euro (di cui alla Campania 83.915.797,21 euro) e per Piano infrastrutture per lo sport nelle scuole, le risorse sono pari a 300.000.000 euro (di cui alla Campania 43.593.555,64 euro). Infine, alla Campania spetteranno 53.525.700,84 euro dei 500.000.000 euro dei fondi stanziali per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. I bandi sono disponibili al link “https://pnrr.istruzione.it/avvisi/” ed è possibile presentare la propria candidatura ento il 28 febbraio 2022 (fatta eccezione per il bando che mira alla realizzazione di nuove scuole, la cui scadenza è l'8 febbraio 2022)”.

“Nel Pnrr i fondi complessivi previsti nel PNRR per il sistema di Istruzione ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi e questi pubblicati sono solo i primi bandi rivolti al nostro sistema scolastico. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza insomma, possiamo avviare un pacchetto di interventi impensabile fino a qualche anno fa. I Comuni e gli Enti pubblici hanno il dovere di essere protagonisti di questa accelerazione finanziaria per la ripartenza che assicurerà all'Agro Nocerino Sarnese e a tutta la Campania, scuole più innovative, sostenibili sicure e inclusive, garantendo i servizi per le famiglie e bambini” conclude la Deputata M5S, Virginia Villani.