Sindaco positivo, Cirielli: visto ai seggi delle provinciali, caso in parlamento "Presenterò un'interrogazione al ministro Lamorgese"

“Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, questa mattina ha annunciato la sua positività al covid tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Tuttavia, qualche ora prima, è stato visto ai seggi, presso palazzo Sant’Agostino a Salerno, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Il sindaco Valiante già sapeva di essere positivo al covid e ciononostante si è recato ugualmente ai seggi? Oppure è andata diversamente? Bisogna urgentemente far chiarezza su questa questione. Presenterò dunque un’interrogazione al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, per fugare qualsiasi dubbio su una vicenda che potrebbe risultare di eccezionale gravita”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.