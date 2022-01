Villa dei Fiori di Nocera Inferiore, Luisa Angrisani: "Si faccia chiarezza" "Perché non convocare un consiglio che spieghi perché l’iter per approvare il progetto sia fermo?"

La senatrice Luisa Angrisani chiede chiarezza in merito all'ampliamento della struttura e sul futuro dei lavoratori del presidio Villa dei Fiori di Nocera Inferiore.

"Basterebbe convocare un consiglio comunale per fare chiarezza pubblicamente sulla vicenda che vede la struttura sanitaria Villa dei Fiori oggetto di una richiesta di ampliamento- spiega la Senatrice Luisa Angrisani - Pur apprendendo dalla stampa che l’opera sarebbe di interesse di tutto il territorio, non si capisce perché non si proceda. Risale al 2017 il riconoscimento da parte della giunta nocerina dell’interesse pubblico della struttura di riabilitazione", dichiara la Angrisani.

"Perché non convocare un consiglio comunale che spieghi alla città, ai lavoratori e ai pazienti i motivi sul perché l’iter per approvare il progetto sia fermo- chiede la parlamentare- cosa c’è sotto?"

"L’ampliamento del presidio Villa dei Fiori rappresenterebbe anche una possibilità di sviluppo occupazionale oltre che un adeguamento ai nuovi standard previsti dalla disciplina regionale. Rivolgo un appello a tutte le forze consiliari: fate chiarezza. Un nuovo reparto, moderno e funzionale potrebbe accogliere al meglio i pazienti che hanno bisogno di cure riabilitative", conclude la senatrice Luisa Angrisani.