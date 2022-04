Nuovo raid a Nocera, Villani scrive al Prefetto: Pagina nera per la nostra città "Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno. Servono misure di sicurezza straordinarie"

Sette raid in 4 mesi, l'ultima ai danni di un ristorante in pieno centro cittadino: ennesimo raid nella notte a Nocera Inferiore. Una pericolosa escalation sulla quale si è espressa anche la deputata del Movimento 5 Stelle Virginia Villani.

"E' solo per miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto dall'ennesima esplosione avvenuta a Nocera Inferiore stanotte. L'escalation di crimini che sta investendo la città dell'Agro Nocerino Sarnese è senza precedenti e richiede misure straordinarie: chiederò personalmente al Ministro Lamorgese di intervenire in maniera immediata e incisiva per bloccare questo allarmante fenomeno che sta mettendo in ginocchio la città”, con queste parole la Deputata scrive al Prefetto di Salerno e presenta un'interrogazione indirizzata al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

“L'inizio del 2022 è già da considerarsi una pagina nera per i nocerini finiti letteralmente sotto assedio. In primo luogo voglio esprimere la mia piena solidarietà ai commercianti colpiti da questi atti criminali, nonché ai residenti di Nocera che dall'inizio dell'anno stanno vivendo nel terrore. Nell'attesa che le indagini chiariscano la natura di questi crimini, chiederò di prevedere per la città delle misure di sicurezza straordinarie e di intensificare i controlli con risorse extra. Non possiamo accettare che i nostri cittadini siano vittime di atti gravissimi, delinquenziali e vili che stanno mettendo a rischio la vita dei nocerini, provocando anche danni sociali ed economici”.