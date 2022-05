Conte (LeU): "Stabilizzare subito i precari della giustizia" L'esponente politico al fianco dei lavoratori: appello al Governo

“Stabilizzare i lavoratori precari del Ministero della Giustizia, valorizzando le procedure selettive già espletate, e utilizzando le coperture finanziarie dai fondi ministeriali già appostati per assunzioni di figure analoghe. Si tratta di centinaia di figure indispensabili per il funzionamento dei servizi della Giustizia, che meritano di vedere regolarizzata la propria posizione lavorativa”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e uguali, componente della commissione Giustizia della Camera.

“Ho rappresentato agli uffici del ministero della Giustizia le richieste dei lavoratori precari che ieri hanno partecipato al presidio promosso dalla Cgil funzione pubblica in piazza Santi Apostoli a Roma. Abbiamo discusso alcune soluzioni tecniche possibili, che gli uffici si sono impegnati a vagliare attentamente, nel sentito intento di favorire, nel quadro normativo dato, la stabilizzazione dei lavoratori i cui i contratti sono in scadenza. Una condizione in cui verranno presto a trovarsi anche coloro che sono entrati a far parte dell’Ufficio del processo grazie ai fondi del Pnrr. Per questi è bene iniziare a pensare già da ora a una soluzione che assicuri alla Pubblica amministrazione il loro contributo a pieno regime. L’efficienza del sistema giustizia dipende in gran parte dal loro lavoro”, le parole dell'esponente politico salernitano.