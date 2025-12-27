Salernitana, sprint per Carriero: il mediano del Trapani è vicino Il ds Faggiano pronto a chiudere l'affare con il Trapani

La Salernitana accelera per Giuseppe Carriero. Il club granata sta lavorando all’intesa con il Trapani per il mediano classe 1997 ed è vicinissima a formalizzare il primo acquisto della sessione invernale. Il centrocampista arriverebbe in granata all’inizio del mercato di gennaio per firmare un contratto di diciotto mesi con i granata. Vincente il pressing del direttore sportivo Daniele Faggiano che da settimane aveva imbastito i contatti con il calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione granata. In Salernitana-Trapani era stato tra i migliori, ora la possibilità di scendere in campo già, in caso di via libera, per la sfida con il Siracusa.