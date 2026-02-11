Cavese-Salernitana, Filippi: «Granata forti, servirà una partita perfetta» Il dg dei metelliani: «Dispiace per l'assenza dei tifosi ospiti, Fusco è tra le nostre rivelazioni»

«Sarà una sorta di Davide contro Golia. La Salernitana è stata costruita per poter ben figurare in questo campionato, dovremo sicuramente fare la gara perfetta». Lo ha detto il direttore generale della Cavese, Clemente Filippi, intervenendo nel corso di Granatissimi, in onda ogni mercoledì su Ottochannel.

«La nostra società sta cercando di mettere i tasselli giusti per cercare di consolidare una categoria che è stata conquistata soltanto lo scorso anno. Non possiamo permetterci gli ingaggi delle grandi piazze che frequentano la categoria ma dobbiamo cercare di poter competere in ogni modo e lo stiamo facendo. La serie C è un campionato difficile, la Cavese sta cercando di mantenere la categoria e di fortificare il suo progetto».

Ottimo l'approccio avuto da Fabio Prosperi sul mondo blufoncè. «Per noi non è stata una scommessa, anche perché lo scorso anno aveva già fatto bene tra Pianese e Campobasso. È chiaro che i conti si fanno alla fine ma chi lo ha scelto sapeva di puntare su di un allenatore che ha il suo modo di preparare le gare. Prosperi ed il suo staff fanno un lavoro quotidiano importante affinché la squadra possa ben figurare in ogni partita».

Sul derby di sabato: «Personalmente ci sto pensando dalle 20.10 di ieri, dopo la vittoria conquistata con il Monopoli. I risultati altalenanti della Salernitana non possono condizionare il nostro modo di preparare la partita contro una squadra che è comunque terza in classifica e che ha valori importanti. È pur sempre un derby ma come tutte le altre partite mette in palio tre punti».

Sull'assenza dei tifosi ospiti: «Si parla tanto di voler riportare le famiglie allo stadio ma purtroppo si va in una direzione opposta. Penso che sia all’andata che al ritorno si poteva tentare di dare un’opportunità alle due tifoserie. Io 20 anni fa io ero all’Arechi a vedere Salernitana-Cavese e ricordo che c'erano tantissimi tifosi blufoncé in Curva Nord«.

Tra le fila della Cavese mancherà il salernitano verace Gerardo Fusco, autore del gol vittoria con il Monopoli ma espulso nel finale di partita. «Fusco è una delle tante rivelazioni che abbiamo in questa prima parte di campionato. Prosperi avrà una freccia in meno nel suo arco».