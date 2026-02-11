Pallamano A1. Jomi Salerno, nel mirino la gara contro Nuoro La formazione salernitana tornerà in campo sabato 21 febbraio

La Jomi Salerno continua a lavorare con intensità durante la settimana di sosta del campionato, concentrandosi sui dettagli attraverso allenamenti mirati e un programma studiato dallo staff tecnico per mantenere alto il ritmo partita.

Il gruppo squadra sta sfruttando questi giorni senza impegni ufficiali per recuperare energie e perfezionare gli automatismi di gioco, mantenendo alta la concentrazione in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione è già rivolta alla ripresa del campionato, passaggio importante anche in ottica Coppa Italia.

La Jomi Salerno tornerà infatti in campo sabato 21 febbraio alla Palestra Palumbo contro Nuoro, nell’ultimo turno di regular season prima della competizione tricolore. Una sfida significativa per ritrovare fiducia e continuità davanti al proprio pubblico e arrivare all’appuntamento con la Coppa Italia nelle migliori condizioni.