Pallamano, serie B. Genea Lanzara, voglia di continuità nel derby con Benevento Salernitani reduci da sei vittorie in altrettante partite

La Genea Lanzara si prepara alla settima gara stagionale del campionato di Serie B maschile affrontando il Benevento nel derby campano. All’andata, i ragazzi guidati da coach Balogh si erano imposti per 35-24, dimostrando grande solidità difensiva, intensità costante e fluidità offensiva. La trasferta sannita, tuttavia, si preannuncia impegnativa: il Benevento punta a riscattare la sconfitta dell’andata, schierando un organico motivato e desideroso di ottenere punti importanti in chiave classifica.

La Genea Lanzara arriva all’appuntamento con un percorso finora perfetto: sei vittorie in altrettante partite e una posizione di capolista solitaria. Il gruppo ha lavorato intensamente in settimana, consolidando schemi e rotazioni, affinando l’equilibrio tra attacco e difesa e mantenendo alti i livelli di concentrazione e intensità. L’obiettivo è mantenere la striscia positiva e confermare la continuità di rendimento, fondamentali per affrontare al meglio la prossima giornata contro il Gaeta, secondo in classifica, un match che rappresenterà un vero spartiacque nella corsa al vertice.

Sul piano tecnico, la squadra punta a esaltare la propria capacità di gioco corale e la profondità del roster. La rotazione dei giocatori e l’organizzazione difensiva rimangono elementi chiave, così come la precisione e la rapidità in prima e seconda fase. Il derby di Benevento si presenta quindi come un test importante per valutare la tenuta fisica e mentale della squadra e per confermare il percorso di crescita costante mostrato fino a questo momento.