Tribunale di Nocera, Piero De Luca: "Presidio fondamentale per il territorio" "Le dimissioni del presidente devono far riflettere"

“Il Tribunale di Nocera è un presidio di legalità cruciale per l’intero territorio dell’agro e di tutta la Provincia di Salerno. Le dimissioni del Presidente devono far riflettere”. Lo dichiara in una nota l’onorevole salernitano Piero De Luca che aggiunge: “La carenza di personale riguarda, purtroppo, tutti gli uffici giudiziari sia per il personale amministrativo che per i magistrati. Si sta intervenendo a livello nazionale per integrare la dotazione organica con nuovi concorsi. Nello specifico, ho sottoposto in queste ore all’attenzione del Ministero della Giustizia la vicenda del Tribunale di Nocera per verificare l’esistenza di esigenze particolari su cui intervenire”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.