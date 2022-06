Tribunale di Nocera Inferiore, il 15 giugno gli avvocati saranno ricevuti a Roma L'incontro con il sottosegretario Anna Macina è stato promosso dalla deputata Virginia Villani

Gli avvocati nocerini incontreranno il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Anna Macina per discutere delle problematiche relative al Tribunale di Nocera Inferiore. Lo ha annunciato la deputata Virginia Villani che si è fatta promotrice dell'iniziativa. «Con determinazione e impegno per il territorio che rappresento, continuerò a lottare affinchè vi sia un potenziamento del Tribunale nocerino secondo un preciso cronoprogramma e in risposta alle legittime richieste degli avvocati e del personale giudiziario della cittadella di via Falcone», ha spiegato in una nota Virginia Villani. «Già due anni fa ho interpellato l'allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e ho interloquito a più riprese con l'ex sottosegretario Vittorio Ferraresi per chiedere un potenziamento dell'organico della struttura. Nonostante un'ottimistica risposta, in cui il Ministero mi assicurò l'arrivo di nuove risorse e l'avvio di lavori, non vi sono ancora riscontri realmente positivi per il nostro Tribunale. Davanti alle rinnovate proteste degli avvocati, a cui ho espresso la mia solidarietà e la piena disponibilità, ho immediatamente contattato il sottosegretario Macina per chiedere un suo celere intervento», spiega la deputata Villani. “Il giorno 15 giugno 2022 quindi, accompagnerò il presidente dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, Guido Casalino, l'avvocato William Nocera e una delegazione del foro all'incontro presso il Ministero della Giustizia. Sarà il momento della verità: chiederemo un potenziamento dell'organico del Tribunale di Nocera per fermare il fenomeno della “giustizia lumaca” che sta paralizzando l'attività nel comprensorio dell'Agro Nocerino Sarnese».