Castel San Giorgio premia la continuità: Paola Lanzara è ancora sindaco Conquista il bis con oltre il 70% delle preferenze

Castel San Giorgio sceglie di consegnare la fascia tricolore alla sindaca Paola Lanzara e premia la continuità. Sin dai primi dati la fascia tricolore uscente ha portato avanti un netto vantaggio sui due sfidanti Antonino Coppola e Francesco Metropoli. I

l sindaco uscente, sostenuta dalla lista Impegno civico, viaggia su una percentuale che si attesterebbe al 74%. “Ha vinto la fiducia che i cittadini hanno voluto riporre nuovamente in me, non è la mia vittoria ma la vittoria di Castel San Giorgio”, le sue primissime parole.