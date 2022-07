Angrisani: "Stop all'escalation di episodi violenza tra giovanissimi nell’Agro" "Questa situazione è un evidente campanello di allarme sociale. Istituzioni attivino i controlli"

Continuano a far discutere i recenti episodi di violenza tra giovani e giovanissini registrati nell’agro sarnese nocerino. Una vera e propria escalation di violenza che ha coinvolto, in particolare, ragazzine minorenni. In merito a quanto accaduto si è espressa anche la Senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani.

"Dopo il caso di Nocera, arriva da Angri un altro episodio, raccontato in un video, nel quale viene ripreso un gruppo di adolescenti che aggredisce una coetanea scaraventandola a terra mentre attorno la folla assisteva immobile alla scena, diventata poi virale sui social. La vicenda- sottolinea la Senatrice Angrisani- si era ripetuta poche sera prima quando protagoniste di una rissa furono tre adolescenti di San Marzano sul Sarno che avevano preso di mira una ragazzina di Pagani. Un atto di violenza venuto alla luce sempre grazie alla diffusione sui social network da parte di alcuni amici delle minori, a cui poi sono seguite le scuse pubbliche alla vittima dell’aggressione".

"Questa situazione è un evidente campanello di allarme sociale che si fa largo e che manifesta un disagio rispetto al quale non possiamo rimanere sordi. Le istituzioni- afferma la Angrisani- devono attivare tutti i controlli di competenza perché episodi che coinvolgono gruppi di giovanissime ragazze diventino solo un ricordo, per questo sarebbe utile un coordinamento tra Questura, Procura per i minorenni e servizi sociali che attenzioni questi casi. Occorre un impegno serio e sistematico da parte di tutti affinché questi atti di violenza non degenerino ulteriormente", conclude la Angrisani.