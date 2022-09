Senato, nel Cilento rieletto Franco Castiello L'esponente grillino ha ringraziato tutti i suoi elettori per il sostegno

L'avvocato cilentano Franco Castiello è stato rieletto al Senato tra le fila del Movimento 5 Stelle. Un risultato importante confermato soprattutto nella sua roccaforte, Vallo della Lucanuia, che gli ha consentito di essere il più votato con una percentuale pari al 37,42%.

Castiello ha commentato così la sua vittoria: «Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa difficile campagna elettorale e mi hanno consentito di essere rieletto al Senato della Repubblica. Ringrazio in particolare i 1.457 elettori di Vallo della Lucania che con il loro sostegno mi hanno consentito di essere il più votato con un percentuale pari al 37,42%. Sono già al lavoro per l’organizzazione di un importante convegno sul Mezzogiorno e in particolare sullo spopolamento delle aree interne che avrà luogo a fine di ottobre con la presenza del Presidente Giuseppe Conte, a testimonianza della sua vicinanza alle comunità del Cilento e del Vallo di Diano.»