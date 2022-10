Cammarano: "Battipaglia invasa dai miasmi", presentato un esposto ad Asl e Arpac Il consigliere regionale: “Individuare e perseguire i responsabili per tutelare la salute"

"Battipaglia è invasa da miasmi", questa la denuncia del consigliere regionale del M5S Michele Cammarano che ha inviato un esposto ad Asl e Arpac dopo le "numerose segnalazioni" da parte dei cittadini relative a una forte presenza di miasmi nell’aria.

"Una condizione che caratterizza fortemente le normali condizioni ambientali e di vivibilità e che compromette la salubrità dell’aria, determinando significativi effetti sullo stato psicofisico di chi le percepisce e procurando un insostenibile decadimento della qualità della vita. Dopo aver segnalato la questione più volte agli uffici regionali, ho presentato un esposto all’Asl competente e all’Arpac”, spiega Cammarano.

“I cittadini di Battipaglia e della Piana del Sele sono esasperati. Il problema va risolto tempestivamente perché quest’aria malsana e irrespirabile, oltre ad essere fastidiosa, potrebbe essere rischiosa per la salute. Con il nostro esposto - conclude Cammarano - chiediamo a chi di competenza di intervenire per bloccare quanto prima il perdurare di questa forma di inquinamento, accertarne le reali cause, le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini e perseguire i responsabili”.