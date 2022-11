Riconfermare le fermate Alta Velocità nel Cilento: Castiello lancia l'appello "Un valido strumento per favorire il raggiungimento di località turistiche dalle grandi metropoli"

Riconfermare le fermate dell'Alta Velocità nel Cilento anche nel nuovo orario di Trenitalia in vigore dal prossimo 11 dicembre. Il senatore del M5S, Franco Castiello, ha chiesto, infatti, ai vertici di Trenitalia di garantire tutte le fermate dei treni Freccia nelle stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

Il brand Cilento

Nel corso degli Stati generali del turismo, a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre 2022, l’Istat ha rilevato che il Cilento risulta tra i primi tre brand turistici territoriali italiani. Sempre l'Istat ha riferito che l'emergenza pandemica ha indotto cambiamenti nei comportamenti dei turisti, favorendo il turismo di prossimità.

Le parole di Castiello

«I collegamenti con i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia costituiscono un valido strumento per favorire il raggiungimento delle località turistiche del Cilento, dalle grandi metropoli, in tempi congrui e consoni con i canoni del turismo di prossimità. Per tali ragioni e al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici verso il territorio del Parco Nazionale dei Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato chiesto ai vertici di Trenitalia di confermare con il nuovo orario, in vigore dall’11 dicembre 2022, tutte le fermate dei treni Freccia nelle stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri. Il binomio turismo-trasporti è imprescindibile, per tali ragioni il mio impegno per migliore i collegamenti ferroviari è funzionale allo sviluppo dell’economia turistica nei territori del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni».

La fermata Sibari-Bolzano

Nel contempo, considerato che nel periodo invernale e primaverile i turisti si spostano in prevalenza nei week end, è stata chiesta la nuova fermata del Frecciargento 8509 Sibari-Bolzano, che attualmente transita la mattina verso le ore 8.30 circa, nonché del corrispondente Frecciargento 8519 Bolzano- Sibari, che attualmente transita alle ore 20.30 circa. Questo nuovo collegamento alta velocità favorirebbe l’arrivo dei turisti il venerdì sera e la partenza degli stessi il lunedì mattina.