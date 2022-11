Elezioni Provincia Salerno: Franco Alfieri è il nuovo presidente Il sindaco di Capaccio Paestum ha battuto la collega Sonia Alfano

Franco Alfieri è il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Il sindaco di Capaccio Paestum, con circa il 70% dei voti, ha vinto la sfida contro Sonia Alfano, primo cittadino di San Cipriano Picentino e rappresentante del centrodestra. Alfieri succede a Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio che ha guidato Palazzo Sant’Agostino dal 2018 ad oggi.

Il centrosinistra si conferma alla guida di Palazzo Sant'Agostino

A condurlo al successo sono stati gli amministratori del centrosinistra sparsi nei vari comuni del Salernitano: dopo la riforma Delrio, infatti, le Province sono diventati enti di secondo livello ed il voto (ponderato in base al numero di abitanti di ogni comune) è riservato soltanto a sindaci e consiglieri. Alfieri, che in passato è stato anche primo cittadino di Giungano ed Agropoli, aggiunge un altro incarico al suo curriculum politico. La sua candidatura era stata sostenuta e voluta con forza dalla segreteria provinciale del Partito Democratico e, in particolare, dal parlamentare Piero De Luca.

Le congratulazioni dei sindaci del Salernitano per il trionfo di Alfieri

Tanti amministratori sui social hanno celebrato il successo di Alfieri. «Nella mia qualità di sindaco e consigliere provinciale esprimo le più sincere congratulazioni a Franco Alfieri eletto quest’oggi nuovo Presidente della Provincia di Salerno. Autorevole figura istituzionale con la quale ci sarà un’assidua e costante collaborazione nell’immediato futuro.

A lui i migliori auguri e buon lavoro», il messaggio del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Sulla stessa linea anche Alessandro Chiola, primo cittadino di Montecorvino Pugliano che siede tra i banchi di Palazzo Sant'Agostino. «Desiderio rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo presidente Alfieri, che sono certo saprà valorizzare e rilanciare le bellezze di un territorio vasto e ricco come quello della provincia di Salerno. Un’area estesa formata da 158 comuni, borghi, ognuno con le sue peculiarità ma anche con criticità e fragilità. Nel contempo voglio ringraziare il presidente uscente Michele Strianese, in questi mesi ho saputo apprezzare la sua tenace passione per il territorio».

Congratulazioni sono arrivate anche dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. «Auguriamo a Franco Alfieri tutto il meglio, certi che, con la sua serietà e la concretezza che da sempre lo contraddistinguono, saprà sostenere e condividere gli interessi di un territorio tanto vasto come quello del salernitano. Buon lavoro Presidente!».