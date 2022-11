Nuovo presidente del Parco del Cilento, appello del Codacons sulla nomina Si attende la nomina del nuovo responsabile dell’area protetta

Appello del Codacons sulla nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. «No a trombati politici alla guida del Parco del Cilento, per rilanciare il territorio serve una nomina qualificata e competente sganciata dai partiti politici», taglia corto il presidente Barlomeo Lanzara.

L'appello

«In questi giorni sui mass media e in via ufficiosa rimbalzano i nomi dei “papabili” alla nomina ministeriale per la scelta del nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. – sottolinea Bartolomeo Lanzara, responsabile Codacons Cilento – La nostra speranza è che il Ministro identifichi persone con un profilo di alto livello evitando nomine che siano espressione di interesse locale o di equilibri politici. Gli interessi locali sono già ampiamente rappresentati nel consiglio. I problemi del Parco sono tanti e irrisolti. Per il territorio questo ente rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo e crescita socio - economica. Invece, oggi è percepito dalla popolazione locale come un freno allo sviluppo del territorio costiero e dei comuni interni che fanno i conti con uno spopolamento inarrestabile che bisogna arginare con azioni concrete».

«Per questi motivi, a nostro avviso, il Parco ha necessità di un presidente capace e autorevole che sia sganciato dai localismi che spesso condizionano le scelte tese a valorizzare la realtà territoriale per un forte e duraturo sviluppo ecosostenibile. Inoltre, è necessario insistere su una fiscalità di vantaggio per i piccoli borghi presenti sul territorio per scongiurare l’abbandono dei giovani e delle famiglie».